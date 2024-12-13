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Вечеринка сотрудников Букингемского дворца закончилась пьяной дракой

Молодая горничная устроила дебош во время празднования Рождества, и полиции пришлось на сутки поместить ее в камеру.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Вечеринка сотрудников Букингемского дворца закончилась пьяной дракой.
Источник: Freepik

В Великобритании сотрудница Букингемского дворца устроила дебош на вечеринке персонала в честь приближающегося Рождества. Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на осведомленный источник.

На праздничное мероприятие собрались около 50 сотрудников, обслуживающих Букингемский дворец. Корпоратив начался в самом дворце примерно в 16:00, а затем веселая компания решила направиться в соседний бар.

Уже в питейном заведении 24-летняя горничная, находясь в нетрезвом состоянии, ударила сотрудника бара кулаком. Затем девушка стала бросать бокалы, разбив некоторые из них. Охранникам так и не удалось успокоить девушку, после чего на место происшествия вызвали полицию. Около 21:00, спустя пять часов после начала вечеринки, в бар приехали полицейские.

Стражи порядка задержали горничную Букингемского дворца. Ее увезли в отдел полиции, где поместили в камеру. Утром пришедшей в себя девушке выписали административный штраф за пьянство, нанесение ущерба, нападение и нарушение общественного порядка. После пребывания в отделении ее отпустили домой.

Один из собеседников британского издания рассказал, что из-за поведения горничной «ночь выдалась тяжелой». По словам другого очевидца дебоша, он ранее никогда не видел, чтобы во время обычной вечеринки кто-то «сходил с ума, как эта девушка». Не исключено, что после такой выходки горничная потеряет работу в королевском дворце.