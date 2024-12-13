Вечеринка сотрудников Букингемского дворца закончилась пьяной дракой.

Один из собеседников британского издания рассказал, что из-за поведения горничной «ночь выдалась тяжелой». По словам другого очевидца дебоша, он ранее никогда не видел, чтобы во время обычной вечеринки кто-то «сходил с ума, как эта девушка». Не исключено, что после такой выходки горничная потеряет работу в королевском дворце.