За три года в Ростовской области обновили 270 автобусов

— Обновление подвижного состава и передача в муниципалитеты дополнительных автобусов решили часть вопросов, но, к сожалению, перед регионом все еще стоит другая, не менее злободневная проблема — нехватка водителей, — отмечает первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.