За три года в Ростовской области обновили 270 автобусов

За последние три года транспортные предприятия Ростовской области за свой счет обновили около 270 автобусов. Кроме того, в 2023—2024 годах донской минтранс закупил 158 единиц подвижного состава, сообщают власти региона.
На новый транспорт потратили 1,5 млрд рублей казначейского кредита, предоставленного «Фондом развития территорий», еще 331 млн рублей со стороны местных бюджетов. Автобусы в итоге распределили на 117 маршрутах в 17 муниципалитетах.
Транспортное обслуживание улучшили в Новочеркасске и Сальске. Также были решены вопросы с доступностью хуторов Григорьевка, Шрамко, Новониколаевка, Вячеслав, Красная Горка, Кутейников, Ольховский, Будановка, станицы Милютинской, поселков Теплые Ключи, Чертково, а также наладили поездки в села Ольховчик, Кутейников, Тихая Журавка.
— Обновление подвижного состава и передача в муниципалитеты дополнительных автобусов решили часть вопросов, но, к сожалению, перед регионом все еще стоит другая, не менее злободневная проблема — нехватка водителей, — отмечает первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.
Для решения кадровой ситуации в 2023 году водителей общественного транспорта внесли в перечень категорий граждан, имеющих право на бюджетную субсидию для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам. В 2024 году поступили первые заявления на этот вид поддержки.
Кроме этого, сообщила Инна Володина, в 2024 году в регионе продолжается работа по поэтапному увеличению уровня средней заработной платы водителей. Также в Ростове-на-Дону специалистам представили возможность получения служебных жилых помещений.