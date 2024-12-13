Лучшие многодетные семьи Прикамья получили признание и призы

Итоги традиционного конкурса «Лучшая многодетная семья года», который проходит в Перми с 2008 года, подвели в столице Прикамья.
Финал конкурса ежегодно собирает для участия сотни успешных семей. В этом году он состоялся в доме народного творчества «Губерния» в Перми. В финал вошли 50 семей, которые боролись за звание лучших в номинациях «Творческая семья», «Семейное подворье», «Семейные традиции» и «Спортивная семья».
Лучшие семьи наградили призами и подарками. Призы победителям предоставила партия «Единая Россия».
Специальными призами от единороссов были удостоены лидеры номинации «Семейные традиции» — семья Зуевых и победители в номинации «Творческая семья» — семейство Цепелевых.
Поздравляя победителей и вручая призы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что в Прикамье в семьях становится больше детей и на сегодня по статистике каждая десятая ячейка общества — многодетная.
«Важно поддерживать такие семьи, в том числе с помощью проведения различных активностей — конкурсов, фестивалей, круглых столов. Ведь именно они помогают сохранению традиционных ценностей в нашей стране», — сказал Антон Немкин.