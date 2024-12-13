Лучшие многодетные семьи Прикамья получили признание и призы

Финал конкурса ежегодно собирает для участия сотни успешных семей. В этом году он состоялся в доме народного творчества «Губерния» в Перми. В финал вошли 50 семей, которые боролись за звание лучших в номинациях «Творческая семья», «Семейное подворье», «Семейные традиции» и «Спортивная семья».