В Ростовской области собственники квартир могут ускорить сроки капремонта

—Такая возможность существовала и раньше, но процедура была сложнее. Наше профильное министерство вносило изменения в сроки работ по заявлению собственников в рамках краткосрочного плана, но только путем замены одного вида работ, который близок к наступлению, на другой. При этом оба варианта должны были совпадать по стоимости, — объяснила Дарья Шереметьева.