В Ростовской области собственники квартир могут ускорить сроки капремонта

В Ростовской области собственники помещений многоквартирных домов могут приблизить сроки капремонта. Об этом в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» рассказала временно исполняющая обязанности директора областного Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева.
Соответствующие изменения в Жилищный Кодекс вступили в силу в сентябре 2024 года. У собственников теперь появилась возможность на общем собрании принять решение о проведении обследования технического состояния своего дома (всего или отдельного конструктивного элемента / системы). Далее, выполненное специализированной организацией заключение необходимо направить в Министерство ЖКХ области для принятия решения о переносе сроков ремонта «влево», т.е. на более ранний срок.
—Такая возможность существовала и раньше, но процедура была сложнее. Наше профильное министерство вносило изменения в сроки работ по заявлению собственников в рамках краткосрочного плана, но только путем замены одного вида работ, который близок к наступлению, на другой. При этом оба варианта должны были совпадать по стоимости, — объяснила Дарья Шереметьева.
Она отметила, что в 2024 году был принят новый ГОСТ, устанавливающий требования к проведению капремонта. Согласно нормативному акту, управляющая компания или ТСЖ должны подготовить помещение к работам и предоставить подрядчику свободный доступ.
— Допустим, по программе наступил период капремонта кровли. В доме есть технический этаж. Часто жильцы занимают его пространство вещами, которые давно не используют. Чтобы подрядчик начал работу, нужно обеспечить ему свободный доступ к помещению. Кроме того, территория должна быть очищена от мусора.
В Ростовской области продолжает действовать возможность компенсации расходов за капремонт. Ей могут воспользоваться определенные категории жителей при условии полной оплаты взносов.
— Эти категории населения устанавливает регион в рамках оказания социальной поддержки. В нашем случае это, например, одиноко проживающие пенсионеры, участники СВО, медики, учителя.