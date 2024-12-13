За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, помидоры и маргарин

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 2 по 9 декабря килограмм огурцов подорожал на 9,85%. На этой неделе его средняя цена составила 199,47 рублей. Также жителям республики на 9,76% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 209,92 рубля) и на 2,59% за маргарин (230,35 рубля).