За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, помидоры и маргарин

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры и маргарин. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 2 по 9 декабря килограмм огурцов подорожал на 9,85%. На этой неделе его средняя цена составила 199,47 рублей. Также жителям республики на 9,76% больше придется отдать за помидоры (средняя цена — 209,92 рубля) и на 2,59% за маргарин (230,35 рубля).
Однако на этой неделе на 1,32% подешевели яблоки (средняя цена — 113,32 рубля), на 1,24% — вареная колбаса (483,64 рубля), на 1,14% — гречневая крупа-ядрица (50 рублей).
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