Lordi анонсировали новый альбом Limited Deadition

Главной темой студийника будет коллекционирование игрушек 80-х, которым увлекается лидер «Lordi» Mr. Lordi, уточняет Blabbermouth. По словам вокалиста, альбом родственен прошлогоднему Screem Writers Guild (2023), но в нем больше тяжелых риффов и более быстрый темп.