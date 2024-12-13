Lordi анонсировали новый альбом Limited Deadition

Финская рок-группа Lordi представит новый лонгплей Limited Deadition 21 марта 2025 года. Релиз станет для лауреатов «Евровидения-2006» 19-м полноформатником.
Главной темой студийника будет коллекционирование игрушек 80-х, которым увлекается лидер «Lordi» Mr. Lordi, уточняет Blabbermouth. По словам вокалиста, альбом родственен прошлогоднему Screem Writers Guild (2023), но в нем больше тяжелых риффов и более быстрый темп.
В Limited Deadition войдут 16 композиций. Первый сингл, Syntax Terror, «боевик» в стиле хеви-метала 80-х, уже увидел свет. Mr. Lordi рассказал, что при написании трека вдохновлялся Judas Priest, Manowar и Удо Диркшнайдером.
Ранее сольную пластинку анонсировал экс-участник финского коллектива Nightwish Марко Хиетала.