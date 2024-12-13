«Не пихта и не голубая ель». Минлесхоз назвал цены на белорусские новогодние ели

Стало известно, что в Минске с 14 декабря откроется первый елочный базар. Подробности и цены на белорусские елки назвали в Министерстве лесного хозяйства.
Так, первый елочный базар откроется в Минске уже в субботу, 14 декабря. Продажа живых елок в столице стартует на площадке на улице Багратиона, 70. Работать елочный базар по данному адресу будет с 14 по 31 декабря включительно с 10.00 до 20.00 часов, но именно 31-го время его работы может быть скорректировано.
Стоить живые новогодние ели будут от 20,70 до 105,50 белорусского рубля в зависимости от того это ель в горшке или срубленная лесная красавица.
— Цены указаны на обычную белорусскую ель. Это не пихта и не голубая ель, — подчеркнули в Минском лесхозе.
Также Минлесхоз сказал, где самые дешевые живые ели в Беларуси: «Цена выходит символической».
Между тем новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.