«Не пихта и не голубая ель». Минлесхоз назвал цены на белорусские новогодние ели

Так, первый елочный базар откроется в Минске уже в субботу, 14 декабря. Продажа живых елок в столице стартует на площадке на улице Багратиона, 70. Работать елочный базар по данному адресу будет с 14 по 31 декабря включительно с 10.00 до 20.00 часов, но именно 31-го время его работы может быть скорректировано.