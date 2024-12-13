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«Цена выходит символической». Минлесхоз сказал, где самые дешевые живые ели в Беларуси

Минлесхоз сказал, как дешевле всего купить в Беларуси живую ель на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве лесного хозяйства рассказали, как в Беларуси под Новый год наиболее выгодно купить живую елку, передает телеграм-канал ведомства.

Так, в министерстве также уточнили, что в 2024-м лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр будут торговать живыми елками почти на 1,1 тысячи объектах.

При этом в каждом из регионов Беларуси определят свою дату открытия елочных базаров. Но массовая торговля живыми елками в Беларуси начнется не позднее чем за 10 дней до Нового года.

— Массовая торговля начнется 20 — 21 декабря, — отметили в пресс-службе.

Еще уточнили, что цены на новогодние ели и сосны будут отличаться по республике. Интересно, что наиболее выгодно купить живую елку в Брестской и Витебской областях.

— Дешевле всего ели и сосны приобретать непосредственно в лесничествах — за счет экономии на доставке цена выходит символической, — прокомментировали в Минлесхозе.

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