В Иркутске из желудка школьницы извлекли гигантский клубок волос

В Иркутске медики достали из желудка школьницы гигантский клубок волос. Об этом сообщили в соцсетях детской областной больницы.
Огромный трихобезоар удалили хирурги областной иркутской больницы. Как рассказали в учреждении, пациентка поступила с жалобами на боли в животе. При проведении эндоскопии в желудке у нее был обнаружен безоар, состоящий из волос.
Выяснилось, что девочка с двухлетнего возраста страдала от неконтролируемого поедания волос. Мама девочки пыталась бороться с пагубной привычкой. Делала ей короткую стрижку, но девочка продолжала брать их в рот. В результате образовался трихобезоар, по размерам и форме напоминающий «маленький валенок».
Волосяной ком с продольной длиной более 20 см заполнял весь просвет желудка.
Хирурги провели гастростомию, желудок ушили. Операция прошла без осложнений. С девочкой будет работать психолог, который поможет справиться с неврозом, добавили медики.
Отметим, что удаление трихобезоара стало одной из двух уникальных операций, которые за последнее время провели в Иркутской областной детской клинической больнице. Трихобезоар в Иркутской больнице удаляют не чаще двух-трех раз в год. Это весьма редкая болезнь.