В Иркутске из желудка школьницы извлекли гигантский клубок волос

Отметим, что удаление трихобезоара стало одной из двух уникальных операций, которые за последнее время провели в Иркутской областной детской клинической больнице. Трихобезоар в Иркутской больнице удаляют не чаще двух-трех раз в год. Это весьма редкая болезнь.