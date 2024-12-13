«Критериев для отбора много»: лесничий, нашедший главную новогоднюю елку Петербурга, рассказал о выборе дерева

«Высота, диаметр кроны и длина веток. Диаметр, например, не должен превышать 13 метров. Лучше, чтобы сама ель росла недалеко от дороги, тогда за ней не придется ехать через весь лес», — сказал Евтушенко. Он отметил, что также существует ряд технических условий, касающихся непосредственно установки ели на Дворцовой.