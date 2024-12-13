В Новосибирске разрыли два дорожных участка в разных районах

В двух районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта из-за коммунальных ремонтов. Об этом в пятницу, 13 декабря сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Октябрьском районе до 20 декабря на три метра сузили проезжую часть улицы Грибоедова возле частного дома № 46 недалеко от пересечения с Нижегородской.
А в Ленинском районе до 29 декабря стала непроезжей улица Пермская возле средней школы № 67 на перекрёстке с Титова.
Ограничения обусловлены ремонтом теплотрасс, которые выполняет ООО «НТСК».
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и искать пути объезда.