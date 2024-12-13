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В Новосибирске разрыли два дорожных участка в разных районах

Транспортные ограничения продлятся от одной до двух недель.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В двух районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта из-за коммунальных ремонтов. Об этом в пятницу, 13 декабря сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Октябрьском районе до 20 декабря на три метра сузили проезжую часть улицы Грибоедова возле частного дома № 46 недалеко от пересечения с Нижегородской.

А в Ленинском районе до 29 декабря стала непроезжей улица Пермская возле средней школы № 67 на перекрёстке с Титова.

Ограничения обусловлены ремонтом теплотрасс, которые выполняет ООО «НТСК».

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и искать пути объезда.