Курганский губернатор объяснил нежелание россиянок рожать

«Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. Потреблять детей же нельзя, и когда у вас есть дети, потреблять сложнее, потому что надо отвлекаться на них и деньгами, и временем», — объяснил свою позицию Шумков во время телеэфира на ГТРК «Курган».