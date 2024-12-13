Курганский губернатор объяснил нежелание россиянок рожать

Глава региона уверен, что отказ россиянок рожать и становиться многодетными мамами вызван комплексными проблемами, одна из которых — мода на потребительство.
«Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. Потреблять детей же нельзя, и когда у вас есть дети, потреблять сложнее, потому что надо отвлекаться на них и деньгами, и временем», — объяснил свою позицию Шумков во время телеэфира на ГТРК «Курган».
Решение проблемы губернатор видит в коррекции парадигмы, по которой шло развитие российского общества в течение последних десятилетий, а не в материальном поощрении семей с детьми. Шумков считает, что сумма детских пособий мало влияет на рост демографии, и привел в пример размер выплат на детей в Германии, который соответствует российским 80 тыс. рублей. Но, несмотря на высокие пособия, в ФРГ не наблюдается роста рождаемости.
«Все попытки государства за деньги покупать рождаемость оборачиваются ничем. <…> Материнский капитал и детские пособия являются шикарным инструментом, помогающим улучшить условия семьи, которая должна рожать детей вне зависимости от финансовых стимулов», — цитирует главу региона RTVI.
Шумков уверен, что требуется проводить исследования, чтобы понять, какие промахи были в идеологии и общественно-информационной повестке, и как их исправить. Губернатор утверждает, что даже сейчас информационный фон в СМИ, в соцсетях противоречит призывам властей к россиянкам рожать детей, а значит, надо «перепрошивать» повестку.
«Не только материальными, но и прочими стимулами формировать, что нужно рожать, и заходить вдолгую — лет на 30−50. Через 3−5 лет ничего не поменяется. Сейчас очень быстрое решение — это сокращение количества абортов. <…> Вдолгую — это пересмотр ориентиров, по которым развивается наше общество», — объяснил губернатор.
Повышение рождаемости — одна из задач российских властей. В регионах предпринимают меры для улучшения демографической ситуации. Так, в Орловской области по 100 тыс. руб. единовременно будут выплачивать студенткам очной формы обучения, встающим на учет по беременности. Аналогичную меру поддержки ввели в Хабаровском крае и Карелии.
С инициативами по решению демографической проблемы выступают общественники, психологи, финансисты. Независимый демограф Алексей Ракша в качестве меры, стимулирующей рождаемость, предложил изменить систему налогообложения в стране, чтобы росиняне с семьями и детьми платили меньше налогов, чем одинокие люди.
Федеральные власти разработали проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации. Документ подразумевает совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов, введение наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.