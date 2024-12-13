Новые точки по продаже проездных открылись в двух районах Петербурга

Новые точки по продаже проездных билетов открылись в Красногвардейском и Невском районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Один из них будет принимать горожан северо-восточнее дома 24к2 на проспекте Наставников, второй — восточнее дома 32 литера Р на Народной улице, — говорится в сообщении.
Всего на данный момент в Северной столице работает 32 профильных киоска. Их общая пропускная способность — более 1,6 миллиона человек ежегодно.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, инспекторы Комитета по транспорту провели в трех районах города рейды по поимке безбилетников. Оплату проезда проверили у более 8000 пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев. Среди «зайцев» оказались 134 человека. К слову, под пристальное внимание проверяющих также попали иностранцы и лица без гражданства. Сотрудники комитета объяснили, что именно эта категория нередко оставляет без оплаты как проезд, так и штраф за неоплаченную поездку.