Новые точки по продаже проездных открылись в двух районах Петербурга

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, инспекторы Комитета по транспорту провели в трех районах города рейды по поимке безбилетников. Оплату проезда проверили у более 8000 пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев. Среди «зайцев» оказались 134 человека. К слову, под пристальное внимание проверяющих также попали иностранцы и лица без гражданства. Сотрудники комитета объяснили, что именно эта категория нередко оставляет без оплаты как проезд, так и штраф за неоплаченную поездку.