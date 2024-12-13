В омском вытрезвителе назвали посетителя-рекордсмена

15 раз за год — такой своеобразный рекорд установил омич. Именно столько раз он побывал в омском вытрезвителе в 2024 году. Это абсолютный рекорд «Специального отделения помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
За сутки отделение принимает от 5 до 17 человек. По словам директора центра Константина Карпова, ограничений по посещению омского вытрезвителя нет. Каждый третий клиент попадает в здание на Семиреченской два и более раз в год. Это 453 человека. В основном — мужчины, но в этом году было и 18 женщин.
Среднее время пребывания в отделении — 12 часов. Но на улицу никого не выгоняют. При этом только 19 человек обратились в вытрезвитель сами. Основную часть доставляют полицейские.
Единственный омский вытрезвитель открылся в июле 2022 года и не пустовал ни дня. Таких учреждений в Омске не было 12 лет.