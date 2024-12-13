В омском вытрезвителе назвали посетителя-рекордсмена

За сутки отделение принимает от 5 до 17 человек. По словам директора центра Константина Карпова, ограничений по посещению омского вытрезвителя нет. Каждый третий клиент попадает в здание на Семиреченской два и более раз в год. Это 453 человека. В основном — мужчины, но в этом году было и 18 женщин.