В Башкирии переименовали 26 остановочных пунктов для электричек

На полигоне обслуживания АО «Башкортостанская ППК» завершилась масштабная работа по переименованию 56 остановочных пунктов. Ранее они обозначались лишь километровыми номерами, что затрудняло ориентирование пассажиров. Об этом сообщает Минтранс республики.
Теперь же остановки получили названия, связанные с ближайшими населенными пунктами, улицами или примечательными объектами. Это значительно улучшит навигацию для пассажиров электричек.
Например, остановка 1490 км теперь называется Чайкино, 1520 км — Микрорайон Южный, а 71 км — Водопад.
Полный список новых названий остановочных пунктов представлен ниже:
— 115 км — Манышта;
— 1494 км — Михайловка;
— 15 км — Ирныкши;
— 1513 км — Аккулаево;
— 1528 км — Фаридуновка;
— 1533 км — Исмагилово;
— 1539 км — Новояппарово;
— 1582 км — Санжаровка;
— 1601 км — Мысовцево;
— 1659 км — Новоиглино;
— 1664 км — Старокубово;
— 1680 км — Голубой карьер;
— 1688 км — Старая Кудеевка;
— 1699 км — Фаткулино;
— 1712 км — Рассвет;
−22 км — Абзаново;
— 42 км — Савалеево;
— 44 км — Узунларово;
— 50 км — Айтмембетово;
— 53 км — Азово;
— 73 км — Габдюково;
— 95 км — Бриштамак;
— Мысовцево — Локомотив.