В Башкирии переименовали 26 остановочных пунктов для электричек

На полигоне обслуживания АО «Башкортостанская ППК» завершилась масштабная работа по переименованию 56 остановочных пунктов. Ранее они обозначались лишь километровыми номерами, что затрудняло ориентирование пассажиров. Об этом сообщает Минтранс республики.