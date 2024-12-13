В Ростове-на-Дону открыли военно-социальный центр

— Основная задача центра — соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и их родных. Теперь ветераны боевых действий и действующие военные, а также члены их семей смогут обратиться в филиал и в формате одного окна решить вопросы, которые находятся в компетенции Минобороны России, — разъяснил заместитель губернатора Андрей Пучков.