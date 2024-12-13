13 декабря на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростове-на-Дону открыли военно-социальный центр, созданный по решению министра обороны России. Об этом говорится в публикации донского министерства региональной политики и массовых коммуникаций.
— Основная задача центра — соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и их родных. Теперь ветераны боевых действий и действующие военные, а также члены их семей смогут обратиться в филиал и в формате одного окна решить вопросы, которые находятся в компетенции Минобороны России, — разъяснил заместитель губернатора Андрей Пучков.
В открывшемся центре будут консультировать по вопросам денежного обеспечения, получения выплат, прохождения военной службы, награждения госнаградами, медицинского и жилищного обеспечения, санаторно-курортного лечения и по ряду других вопросов.
Все заявления, связанные с СВО, будут напрямую поступать в Военно-социальный центр Министерства обороны России.
Ростовский военно-социальный центр можно найти на Лермонтовской, 161. График работы: с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.