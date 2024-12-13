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Разводка двух мостов в ночь запланирована в Петербурге на 14 и 15 декабря

Водителей и любителей прогулок по ночному Петербургу предупредили о внеплановой разводке мостов в ближайшие две ночи.

Пресс-служба петербургского ГБУ «Мостотрест» сообщила о внесении изменений в график технического обслуживания переправ. В ночь с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря планируется разводка Благовещенского моста и моста Александра Невского для выполнения работ по техобслуживанию.

Мост Александра Невского будет закрыт для движения автомобилей и пешеходов с 02:20 до 05:10 14 декабря, а Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00. Аналогичное расписание действует и на ночь с 14 на 15 декабря.

Также сообщается, что разводка и наводка мостов может занять меньше времени, чем указанные временные интервалы.

Ранее мы сообщили о том, что липы с набережной Мойки переехали в другие скверы.