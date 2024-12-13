Возможность слияния Кстова и Нижнего Новгорода оспаривают в суде

Депутат Кстовского муниципального округа Олег Захаров оспаривает в суде инициативу объединения Нижнего Новгорода и Кстова. Он требует признать незаконным решение совета депутатов муниципального образования. Об этом пишет «КоммерсантЪ — Приволжье».
Истец считает, что возможное слияние двух городов противоречит Конституции России и Федеральным Законам, поскольку согласия жителей Нижнего Новгорода и Кстова представители власти не получили. Также Олег Захаров настаивает на запрете проводить публичные слушания по инициативе расширения областного центра до рассмотрения поданного им иска. Кроме того, истец просит не позволять депутатам Кстовского округа в это же время принимать решение о согласии с преобразованием муниципальных образований.
Примечательно, что рассмотрение дела суд назначил на 26 декабря, в то время как публичные слушания по вопросу объединения пройдут 16 декабря.
Ранее мы писали о том, что губернатор Глеб Никитин перечислил свои аргументы за расширение границ Нижнего Новгорода и вхождение в его состав Кстова.