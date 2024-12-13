Возможность слияния Кстова и Нижнего Новгорода оспаривают в суде

Истец считает, что возможное слияние двух городов противоречит Конституции России и Федеральным Законам, поскольку согласия жителей Нижнего Новгорода и Кстова представители власти не получили. Также Олег Захаров настаивает на запрете проводить публичные слушания по инициативе расширения областного центра до рассмотрения поданного им иска. Кроме того, истец просит не позволять депутатам Кстовского округа в это же время принимать решение о согласии с преобразованием муниципальных образований.