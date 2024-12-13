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ГАИ Башкирии анонсировала двухдневные рейды

На дорогах Башкирии в выходные пройдут рейды ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

На этих выходных в Башкирии пройдут рейды Госавтоинспекции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Сотрудники дорожной полиции уделят внимание предупреждению и пресечению грубых нарушений, которые становятся причинами ДТП. Особое внимание будет уделено водителям, севшим пьяными за руль.

Круглосуточно будет мониториться ситуация в условиях непогоды. Сотрудники ГАИ будут дежурить рядом с аварийно-опасными участками дорог и при необходимости оказывать помощь автомобилистам и снегоуборочной технике.

По словам Севастьянов, в сложных погодных условиях наиболее часто трагичные инциденты происходят на загородных дорогах. Самыми страшными ошибками водителей в условиях неблагоприятной погоды глава ведомства называет несоответствие скорости конкретным условиям движения и невнимательность при обгоне и выезде на «встречку».

Для того, чтобы избежать печальных последствий при выполнении маневров, автомобилистам рекомендуют быть бдительными и ни в коем случае не нарушать ПДД, а также пристегиваться и соблюдать правила перевозки детей.

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