Шеститысячный младенец появился на свет в Роддоме № 10 в Петербурге. Его мамой стала 32-летняя горожанка по имени Яна. В родах женщине помогли врач акушер-гинеколог Лилия Бурдина и акушерка Анастасия Слезкина. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
— Я чувствую себя хорошо, дочка стала дала мне поспать ночью — подарочный ребенок и долгожданный. Я благодарна врачам, роды — это сумбурное и непривычное мероприятие, мне очень понравилась моя дежурная команда. К процессу они относились легко и с юмором, где-то были строгие, где-то — мягкие, но Лилия Владимировна меня хвалила, — сказала Яна.
К слову, малышка родилась вечером 11 декабря. Родители назвали ее Вея. Вес новорожденный составил 2950 граммов, рост — 46 сантиметров.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что власти намерены выплачивать беременным студенткам единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Если инициативу одобрят, то она вступит в силу уже 1 января 2024 года.