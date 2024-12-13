Шеститысячный младенец появился на свет в Роддоме № 10 в Петербурге

— Я чувствую себя хорошо, дочка стала дала мне поспать ночью — подарочный ребенок и долгожданный. Я благодарна врачам, роды — это сумбурное и непривычное мероприятие, мне очень понравилась моя дежурная команда. К процессу они относились легко и с юмором, где-то были строгие, где-то — мягкие, но Лилия Владимировна меня хвалила, — сказала Яна.