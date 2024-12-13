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В Омске после ремонта открыли выезд на Сыропятский тракт

В торжественной церемонии принял участие губернатор.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко дал старт движению по обновлённому участку одной из самых загруженных магистралей пригорода — от границы Омска до Сыропятского тракта. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Реконструированная трасса протяжённостью почти 4 км стала вдвое шире — количество полос увеличилось с двух до четырёх. Для безопасности встречные потоки разделили барьерной полосой, вдоль дороги оборудовали освещённые велосипедные дорожки и пешеходные тротуары. Также установлены остановочные павильоны, высажены деревья и кустарники, посеяны многолетние травы.

«Этот участок — не только четырёхполосная дорога, но и освещение, велосипедные дорожки, безопасные пешеходные переходы, остановочные павильоны. И сделано это за очень короткий период, в срок и качественно, за что слова благодарности строителям, подрядным организациям, Госавтоинспекции за содействие и нашим жителям — за терпение и понимание, что стройка это временно, а дорога — навсегда», — отметил Виталий Хоценко.

В церемонии открытия также приняли участие первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин и глава Омского района Геннадий Долматов.

В 2025—2026 годах начнётся второй этап реконструкции трассы. Планируется модернизировать оставшийся участок до путепровода на улице 10 лет Октября, сделав выезд из города полностью комфортным и безопасным.