В Омске после ремонта открыли выезд на Сыропятский тракт

«Этот участок — не только четырёхполосная дорога, но и освещение, велосипедные дорожки, безопасные пешеходные переходы, остановочные павильоны. И сделано это за очень короткий период, в срок и качественно, за что слова благодарности строителям, подрядным организациям, Госавтоинспекции за содействие и нашим жителям — за терпение и понимание, что стройка это временно, а дорога — навсегда», — отметил Виталий Хоценко.