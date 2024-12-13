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80 калининградских гидов-экскурсоводов прошли переподготовку на бюджетной основе

80 калининградских гидов-экскурсоводов прошли переподготовку на бюджетной основе: вручение дипломов состоялось 12 декабря в Балтийском федеральном университете им.

Источник: КалининградLive

И. Канта. Участники программы были определены по итогам конкурсного отбора из 221 заявления.

Министерство по культуре и туризму Калининградской области и БФУ им. И. Канта организуют курсы по направлению «Экскурсоведение» с 2015 года. За этот период переподготовку прошли 480 специалистов, большинство из которых работают в туристическом секторе региона. Программа профессиональной переподготовки включала теоретические дисциплины, практику с выездными экскурсиями и подготовку выпускных работ.

В Калининградской области работают более 300 экскурсоводов и гидов-переводчиков, из которых 165 уже аттестованы по новым правилам. С 1 марта 2025 года статус экскурсовода или гида-переводчика будет подтверждаться только наличием аттестации и включением в Единый федеральный реестр экскурсоводов.

туризм и отдых