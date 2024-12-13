80 калининградских гидов-экскурсоводов прошли переподготовку на бюджетной основе

Министерство по культуре и туризму Калининградской области и БФУ им. И. Канта организуют курсы по направлению «Экскурсоведение» с 2015 года. За этот период переподготовку прошли 480 специалистов, большинство из которых работают в туристическом секторе региона. Программа профессиональной переподготовки включала теоретические дисциплины, практику с выездными экскурсиями и подготовку выпускных работ.