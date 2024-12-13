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Горки для катания начнут работать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зимой будут работать несколько горок, на которых можно покататься.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ЦПКиО имени Маяковского, вероятнее всего, открылась самая большая горка России. Ее высота 17 метров, а длина склонов составляет 140 метров. Скатиться с нее можно на тюбингах.

В ледовом городке Исторического сквера находятся 6 ледовых горок. Они начнут работать с 27 декабря.

С 25 декабря начнут работать горки в парке имени Архипова, у Центра культуры «Эльмаш», на аллее на проспекте Седова.

Создана специальная карта с местонахождением безопасных горок.

«МК-Урал» ранее писал, что в центре столицы Урала перед новогодними каникулами откроют сразу две праздничные площадки. 21 декабря жителей и гостей пригласят на каток на площади 1905 года. 27 декабря будет открыт ледовый городок в Историческом сквере.

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