Горки для катания начнут работать в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ЦПКиО имени Маяковского, вероятнее всего, открылась самая большая горка России. Ее высота 17 метров, а длина склонов составляет 140 метров. Скатиться с нее можно на тюбингах.
В ледовом городке Исторического сквера находятся 6 ледовых горок. Они начнут работать с 27 декабря.
С 25 декабря начнут работать горки в парке имени Архипова, у Центра культуры «Эльмаш», на аллее на проспекте Седова.
Создана специальная карта с местонахождением безопасных горок.
«МК-Урал» ранее писал, что в центре столицы Урала перед новогодними каникулами откроют сразу две праздничные площадки. 21 декабря жителей и гостей пригласят на каток на площади 1905 года. 27 декабря будет открыт ледовый городок в Историческом сквере.