Горки для катания начнут работать в Екатеринбурге

«МК-Урал» ранее писал, что в центре столицы Урала перед новогодними каникулами откроют сразу две праздничные площадки. 21 декабря жителей и гостей пригласят на каток на площади 1905 года. 27 декабря будет открыт ледовый городок в Историческом сквере.