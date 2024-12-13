«Если день поработать — жить не захочется». Лукашенко оценил строительный мастерок, подаренный студотрядовцами

На Всебелорусском слете студенческих отрядов президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили мастерок, сообщила пресс-служба президента.
На мероприятии во Дворце спорта участники студотрядовского движения подарили президенту символичный памятный подарок — строительную кельму.
К слову, кельму по праву считают главным символом строительства, а еще — консолидации, сохранения и укрепления идей мира, а также созидательного труда как главных условий развития белорусского государства.
На мастерке, который подарили белорусскому президенту, еще выгравированы изображения объектов всебелорусских молодежных строек: часть Августовского канала, объекты БелАЭС, музей Государственного мемориального комплекса «Хатынь», Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
При этом Александр Лукашенко, получив подарок, отметил, что этот мастерок — исключительно сувенирный.
— Этим мастерком если день поработать — жить не захочется. Килограмм пять весит, — пошутил белорусский лидер.
Оригинальный подарок Лукашенко сказал передать во Дворец Независимости, в музей подарков, которые президенту Беларуси дарили лидеры других стран, а также политические и общественные деятели, известные люди, трудовые коллективы белорусских предприятий и организаций.
Также Александр Лукашенко спел в Минске популярную у студентов песню Пахмутовой.