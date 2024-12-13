В Омске может повториться ситуация с замерзающими домами

Пресс-служба АО «ТГК-11» опубликовала важную информацию о работе ТЭЦ-5 города Омска. Проблема с подтоплением территории в районе золоотвала ТЭЦ-5 имеет серьёзный масштаб.
«Данное гидротехническое сооружение находится в зоне риска: если вода подмоет границы золоотвала, это может привести к серьёзным последствиям вплоть до вынужденной остановки ТЭЦ-5», — сообщает пресс-служба ТГК-11.
Это показали результаты специального обследования, проведённого сертифицированной геологоразведочной компанией.
ТГК-11 направила в правительство Омской области предложения о взаимодействии в решения данного вопроса. В частности, речь идёт о проектировании и строительстве систем отвода воды с территории, прилегающей к золоотвалу.
Напомним, ранее из-за технических проблем на ТЭЦ-5 несколько многоквартирных домов Омска остались без отопления. Несколько недель омичи буквально мёрзли в своих домах.