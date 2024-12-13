Из нового перинатального центра Казани впервые выписали тройняшек

В новом перинатальном центре Казани состоялась первая торжественная выписка с тройней. Малыши родились в семействе Дмитрия и Татьяны Максимовых. Супругами они стали восемь лет назад. В настоящее время пара проживает в Салават Купере.
С долгожданным пополнением их сегодня поздравил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков: «Появление на свет сразу троих детишек — это не только огромная радость, но и большая ответственность. Уверен, что новое родительское приключение в этой семье будет наполнено любовью и заботой». Руководитель пообещал Максимовым, что администрация района и города будет стараться им помочь.
Малыши появились на свет здоровыми: два мальчика, Олег и Константин, и девочка Марина. Теперь в семье пятеро детей, включая двух старших дочерей.
Напомним, перинатальный центр городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова открылся в 2024-м, объявленном Годом семьи. В медучреждении состоят на учете женщины высокой группы риска, они наблюдаются здесь до самых родов.
Центр является единственным в Татарстане, где развернуто 18 коек для ранней реабилитации новорожденных. Это позволяет сохранить здоровье детям, у матерей которых возникли осложнения во время беременности или из-за тяжелых родов. С июня по декабрь 2024 года помощь в центре получили 106 малышей.