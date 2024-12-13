Из нового перинатального центра Казани впервые выписали тройняшек

С долгожданным пополнением их сегодня поздравил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков: «Появление на свет сразу троих детишек — это не только огромная радость, но и большая ответственность. Уверен, что новое родительское приключение в этой семье будет наполнено любовью и заботой». Руководитель пообещал Максимовым, что администрация района и города будет стараться им помочь.