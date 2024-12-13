«Мошенники использовали реальный интернет-магазин». Гродненка купила новогоднюю елку за 535 рублей, но пришлось идти в милицию

Жительница Гродно купила новогоднюю елку, но потом обратилась в милицию, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, в начале декабря 36-летняя гродненка решила приобрести искусственную новогоднюю ель. Она нашла в популярной соцсети аккаунт интернет-магазина, изучила отзывы, которые были положительными, и решила сделать там предновогоднюю покупку. Белоруска связалась с продавцом и внесла предоплату за новогоднюю ель — 535 белорусских рублей.
Однако купленная елка жительнице Гродно так и не пришла. В аккаунте магазина на сообщения женщины при этом отвечать перестали. Гродненка поняла тогда, что стала жертвой мошенников и пошла в милицию.
В УВД обратили внимание, что, как и в данном случае, зачастую злоумышленники создают копии аккаунтов реальных магазинов, изменяя или добавляя лишь один символ в названии.
— Злоумышленники использовали реальный интернет-магазин, который не причастен к преступной деятельности, сейчас аккаунт мошенников уже заблокирован, — прокомментировали в УВД.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Между тем еще новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.
Тем временем Минлесхоз назвал цены на белорусские новогодние ели: «Не пихта и не голубая ель». И еще Минлесхоз сказал, где самые дешевые живые ели в Беларуси: «Цена выходит символической».