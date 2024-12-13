На Кубани сняли почти 50 фильмов за более чем 800 млн рублей

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев отметил, что Кубань является самым привлекательным регионом для кинопроизводителей. Происходит это в том числе за счет возмещения властями части затрат при реализации кинопроектов.
«За четыре года привлекли около 500 региональных контрагентов. Кубань предлагает кинопроизводителям комплекс мер поддержки, а наши предприниматели — широкий спектр услуг», — отметил господин Воробьев.
В 2020 году на Кубани сняли более 20 кинокартин, в 2021-м — вдвое больше, в 2023-м — 46. В этом году в крае завершили в том числе съемки военной картины «Фарфоровый солдатик» и четырехсерийный детектив «Танцы на стекле».