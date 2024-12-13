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На Кубани сняли почти 50 фильмов за более чем 800 млн рублей

За четыре года предоставления субсидий кинопроизводителям Краснодарский край поддержал 47 кинокартин на общую сумму более 152 млн руб. Как сообщает пресс-служба администрации региона, компании вложили в производство фильмов более 800 млн руб.

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев отметил, что Кубань является самым привлекательным регионом для кинопроизводителей. Происходит это в том числе за счет возмещения властями части затрат при реализации кинопроектов.

«За четыре года привлекли около 500 региональных контрагентов. Кубань предлагает кинопроизводителям комплекс мер поддержки, а наши предприниматели — широкий спектр услуг», — отметил господин Воробьев.

В 2020 году на Кубани сняли более 20 кинокартин, в 2021-м — вдвое больше, в 2023-м — 46. В этом году в крае завершили в том числе съемки военной картины «Фарфоровый солдатик» и четырехсерийный детектив «Танцы на стекле».

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