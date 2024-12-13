Выйдет альбом с неизданными треками певицы Q Lazzarus

Сборник включит в себя множество неизданного материала, записанного в период с 1985 по 1995 год, сообщает Pitchfork. Композиции извлекли из архива цифровых лент и кассет певицы. В виниловое издание войдут 10 песен. На CD и в цифровом варианте будет доступен 21 трек.