Выйдет альбом с неизданными треками певицы Q Lazzarus

Лейбл Sacred Bones Records выпустит пластинку покойной культовой артистки Q Lazzarus. Лонгплей под названием Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus (Music From the Motion Picture) увидит свет в начале 2025-го. Релиз приурочен к выходу документального фильма, над которым исполнительница работала перед своей смертью вместе с режиссером Евой Аридхис.