Выйдет альбом с неизданными треками певицы Q Lazzarus

Лейбл Sacred Bones Records выпустит пластинку покойной культовой артистки Q Lazzarus. Лонгплей под названием Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus (Music From the Motion Picture) увидит свет в начале 2025-го. Релиз приурочен к выходу документального фильма, над которым исполнительница работала перед своей смертью вместе с режиссером Евой Аридхис.
Сборник включит в себя множество неизданного материала, записанного в период с 1985 по 1995 год, сообщает Pitchfork. Композиции извлекли из архива цифровых лент и кассет певицы. В виниловое издание войдут 10 песен. На CD и в цифровом варианте будет доступен 21 трек.
Q Lazzarus (настоящее имя — Дайан Лаки) принес популярность хит Goodbye Horses (1988), прозвучавший в картине «Молчание ягнят» (1991). С режиссером ленты Джонатаном Демми девушка познакомилась, работая водителем такси. C 1996 года загадочная артистка ушла в тень. В 2022-м ее не стало.