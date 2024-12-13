Индекс цен на сливочное масло в Ростовской области вырос на 35,15%

В Ростовской области отметили изменение цен на продовольственные товары, в частности, подорожали разные виды масла. Статистику за ноябрь 2024 года в декабре опубликовали на сайте Ростовстата.
Аналитики высчитали, что индекс ноябрьских цен на сливочное масло по сравнению с декабрем 2023 года увеличился на 35,15%, а в сравнении с октябрем 2024 года — на 5,11%.
Индекс стоимости подсолнечного масла обновился на 7,23% при сравнении с декабрьскими показателями 2023 года и на 2,21% в течение месяца.
При этом индекс цен на продовольственные товары в целом в Ростовской области изменился на 9,38% к декабрю 2023 года и на 2,33% к октябрю 2024 года.
Ранее сообщалось об изменении цен на бензин и дизельное топливо.