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В Екатеринбурге 6 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в ходе рейда

В Екатеринбурге прошел очередной рейд, направленный на выявление бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет. Профилактическое мероприятие прошло 13 декабря в Железнодорожном районе города.

Рейд провели сотрудники 58 военного следственного отдела СК России, а также органы военной полиции. Экс-мигрантов, которые получили гражданство РФ, проверяли в торговых точках и разных организациях.

— Удалось выявить шесть таких граждан, которые были сопровождены в ближайший военный комиссариат для оформления соответствующих документов. Кроме того, с указанными гражданами проведена работа по разъяснению порядка поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий, — сообщили в ВСУ СК по ЦВО.

Ранее в ведомстве сообщали, что с начала 2024 года на территории ВСО по Еланскому гарнизону выявлено и поставлено на учет свыше 90 бывших мигрантов, получивших гражданство недавно. Часть из них уже вышли на службу в рядах Вооруженных сил РФ.