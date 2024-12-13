В Екатеринбурге 6 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в ходе рейда

— Удалось выявить шесть таких граждан, которые были сопровождены в ближайший военный комиссариат для оформления соответствующих документов. Кроме того, с указанными гражданами проведена работа по разъяснению порядка поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий, — сообщили в ВСУ СК по ЦВО.