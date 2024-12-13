СК прекратил уголовное дело против проводницы из-за гибели кота Твикса

Гибель кота Твикса, высаженного из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, расследовали почти год, «вообще не напрягаясь», заявил адвокат его хозяина. В итоге уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, возбужденное в отношении проводницы, закрыли, никого не наказав. Защитник считает, что в истории остались неясности, но хозяин кота пока не решил, будет ли бороться дальше. Изначальной целью было не «посадить» проводницу, но добиться справедливости, отметил адвокат.
Уголовное дело о гибели кота Твикса, которого без ведома хозяина высадили из пассажирского поезда, закрыли за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал «Газете.Ru» адвокат пострадавшей стороны Сергей Егоров.
«Здесь ключевое основание в том, что не доказан умысел проводницы на умышленное убийство животного. У нас статья 245 УК РФ — это преступление, которое совершается с прямым умыслом. А здесь получается, что не хотела и не убила, просто выкинула», — разъяснил защитник.
При этом юрист считает, что дело прекратили необоснованно. Он подчеркнул, что, хоть и без умысла, действия сотрудницы РЖД повлекли «цепочку событий», которые привели к гибели животного. В деле есть экспертиза, заключившая, что ~Твикса покусали на улице, от чего он умер~, уточнил собеседник «Газеты.Ru».
«Погиб он от кровопотери, которая развилась в следствие укушенных ран, от бродячих собак или диких животных. Я думаю, не так уж и важно, кто это был, смысл в том, что кота покусали, и он погиб», — резюмировал Егоров.
Адвокат добавил, что случай можно было бы квалифицировать по другим статьям: как умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК «подразумевает прямой умысел, но у нас есть самоуправство», поясняет юрист) или как некачественное оказание услуг (ст. 238 УК). Также защитник подчеркнул, что следствие длилось неоправданно долго, особенно учитывая широкий общественный резонанс. ~Дело возбудили 24 января, прекратили 8 октября.~ Срок следствия по закону составляет два месяца, но его можно продлевать «в практике до бесконечности», отметил Егоров.
«Дело расследовали десять месяцев, допросили потерпевшего, 15 свидетелей, включая того, кто перевозил кота, и проводницу, она тоже свидетель по делу… Приобщили записи видеокамер, смотрели их. Вот, в общем-то, и вся работа… Допрашивать 15 человек десять месяцев, это по два человека в месяц. Это вообще не напрягаясь. Я понимаю, что у следователей в производстве есть другие дела. Но коль оно резонансное на контроле в центральном аппарате, наверное, это нужно было делать быстрее и качественнее», — оценил Егоров.
Собеседник «Газеты.Ru» обратил внимание, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «любит брать все на контроль», однако в этом случае не было заметно «ни контроля Бастрыкина, ни контроля центрального аппарата в виде его подчиненных». В итоге необоснованно долгое следствие привело к необоснованному прекращению дела, считает адвокат.
«У нас до сих пор не выяснен вопрос очень существенный в ходе вот этого расследования… Есть люди, говорящие о том, что проводница искала хозяина кота, ходила, спрашивала по вагону, и вроде как в том числе, слышал это перевозивший кота человек. Другие говорят, а их там большинство, что он в это время спал. То есть все-таки спал или не спал — вопрос», — отметил юрист.
Хозяин Твикса Гайфуллин Эдгар может обжаловать прекращение уголовного дела, но пока неизвестно, будет ли. По словам Егорова, его клиент никогда не стремился посадить проводницу, дело только в «социальной справедливости».
«Эдгар изначально говорил, что не хочет, чтобы и в тюрьму посадили, но хочет социальной справедливости какой-то, чтобы было разбирательство, и кто себе заработал, тот и получил», — пояснил адвокат.
Как погиб Твикс.
Хозяин погибшего кота живет в Петербурге, его животному делали операцию на Урале. После нее питомца вез домой друг семьи Евгений. Он ехал с Твиксом в поезде Екатеринбург-Санкт-Петербург. Во время 24-минутной стоянки в Кирове кот выбрался из переноски на полу и стал ходить по вагону, на что пассажиры пожаловались проводнице.
«Всего в этом вагоне перевозили три кота, собаку. Проводник взяла кота на руки, опросила, кому принадлежит, никто не ответил. Тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон, что это местный кот и хозяева остались в Кирове. Поэтому приняла решение выпустить», — пересказывал события глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.
Проводница непосредственно не высаживала кота на мороз, а передала случайному пассажиру. Он был у выхода и вынес животное из поезда.
«Мужик тут ни при чем, ему сказали — высадил, умысла у него нет, он просто стоял в тамбуре», — уточнял адвокат Егоров.
Восстановить случившееся удалось, в том числе, по камерам внутри поезда. Записи с них показали, что отвечавший за кота друг сам выходил прогуляться на перрон в Кирове, а потом залез на свою полку. Когда проводница искала хозяина, она несколько раз проходила с вопросами мимо него, но тот почему-то никак не отреагировал, указывали в РЖД. ~О пропаже питомца Евгений сообщил только спустя более семи часов.~ В итоге Твикса нашли мертвым у железнодорожных путей.
Когда новость попала в СМИ, она привлекла широкое внимание общественности, более 270 тыс. человек подписали петицию с требованием уволить проводницу, а нескольких похожих на нее женщин затравили в интернете, когда их данные по ошибке опубликовали, как информацию о той самой сотруднице РЖД. Проводницу временно отстраняли от работы на время разбирательств, что с ней стало дальше, неизвестно, в РЖД отказываются отвечать на вопросы о ней.
Что изменило дело Твикса.
После инцидента в России изменили правила перевозки животных, запретив высаживать бездомных из поездов. В РЖД выпустили новые правила, по которым проводники обязаны довезти животное до ближайшей станции и там передать местным работникам. Для этого в каждом составе на всякий случай должны быть переноски. На станции сотрудники также не имеют права просто выгнать животное на улицу. Сначала им следует поискать владельца, а затем передать зверя в приют.
Кроме того, в РЖД пообещали провести инструктажи среди рабочих о том, как «работать с животными на инфраструктуре». Во избежание повторений ситуации с Твиксом, перевозку животных дополнительно «персонифицировали». В компании сообщали, что в билете будет указано, какое конкретно животное везет с собой этот человек, а другие пассажиры смогут заранее увидеть при выборе места, нет ли у них соседей с питомцами.
«РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове… В компании с большим вниманием и любовью относятся к животам и всячески опекают их в пути… Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать подобных инцидентов впредь», — комментировали в компании.