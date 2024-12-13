СК прекратил уголовное дело против проводницы из-за гибели кота Твикса

«Дело расследовали десять месяцев, допросили потерпевшего, 15 свидетелей, включая того, кто перевозил кота, и проводницу, она тоже свидетель по делу… Приобщили записи видеокамер, смотрели их. Вот, в общем-то, и вся работа… Допрашивать 15 человек десять месяцев, это по два человека в месяц. Это вообще не напрягаясь. Я понимаю, что у следователей в производстве есть другие дела. Но коль оно резонансное на контроле в центральном аппарате, наверное, это нужно было делать быстрее и качественнее», — оценил Егоров.