Новосибирские учёные исследуют феномен парящих капель

Новосибирские ученые Института теплофизики С. С Кутателадзе СО РАН ищут объяснение физическому феномену парящих капель, которое пока ещё никто в мире не смог найти. Как сообщили в Министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области, разгадка поможет понять механизмы распространения вирусов, в том числе COVID-19.
— Для выяснения механизма взаимодействия микрокапель друг с другом будут использовать метод кинетического моделирования. Учёные впервые проведут эксперименты с каплями субмикронного размера (~0.1- 1 мкм). Для этого планируется использовать оптическую систему, работающую в ближнем ультрафиолетовом диапазоне спектра. Ученые исследуют упорядоченные массивы из левитирующих микрокапель жидкости, которые преодолевают гравитацию, и парят над поверхностью жидкости, — информируют в пресс-службе министерства.
Такое явление можно заметить при наблюдении за горячими жидкостями. Микрокапли взаимодействуют и организовываются в упорядоченные массивы. Полученные результаты можно применять как в разработке спреев для охлаждения систем компьютеров, так и в биологии и медицине.