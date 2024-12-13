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Новосибирские учёные исследуют феномен парящих капель

Разгадка поможет понять, как распространяются вирусы.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские ученые Института теплофизики С. С Кутателадзе СО РАН ищут объяснение физическому феномену парящих капель, которое пока ещё никто в мире не смог найти. Как сообщили в Министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области, разгадка поможет понять механизмы распространения вирусов, в том числе COVID-19.

— Для выяснения механизма взаимодействия микрокапель друг с другом будут использовать метод кинетического моделирования. Учёные впервые проведут эксперименты с каплями субмикронного размера (~0.1- 1 мкм). Для этого планируется использовать оптическую систему, работающую в ближнем ультрафиолетовом диапазоне спектра. Ученые исследуют упорядоченные массивы из левитирующих микрокапель жидкости, которые преодолевают гравитацию, и парят над поверхностью жидкости, — информируют в пресс-службе министерства.

Такое явление можно заметить при наблюдении за горячими жидкостями. Микрокапли взаимодействуют и организовываются в упорядоченные массивы. Полученные результаты можно применять как в разработке спреев для охлаждения систем компьютеров, так и в биологии и медицине.

наука