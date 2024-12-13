На улицах Ростова задействовали 107 единиц техники и 700 уборщиков

В Ростове-на-Дону с приходом зимней непогоды на улицах задействовали 107 единиц техники, в том числе 54 комбинированные дорожные машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Также привлекли больше 700 уборщиков. Дворы расчищают дворники управляющих компаний и ТСЖ. Противогололедными материалами обрабатываются дороги, спуски, подъемы, мостовые сооружения и путепроводы, — рассказал Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер попросил всех быть осторожными.
— Пешеходов прошу переходить дорогу строго по переходам, водителей — соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не делать резких маневров, — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее синоптики предупредили о снегопадах с метелями и гололедицей в период до 15 декабря. Ранее в связи с прогнозом погоды в донской столице ввели повышений режим готовности для экстренных и коммунальных служб.