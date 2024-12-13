Лукашенко назначил и освободил от должностей нескольких судей

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ (№ 464 от 13 декабря 2024-го) о назначении и освобождении судей, сообщила пресс-служба президента.
Так, президентским указом регламентируется ряд кадровых решений в судейском корпусе Беларуси.
В частности, Александр Лукашенко назначил председателем Брестского областного суда на новый срок Антона Гущина. А Владимир Савчук назначен первым заместителем председателя Брестского областного суда.
— Кадровые изменения коснулись и других судов областного и районного уровней, — прокомментировали в пресс-службе президента.
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