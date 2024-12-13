В Бресте мужчина выпил бутылку виски за раз и умер

В Бресте мужчина выпил один бутылку виски и умер. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
В милицию заявила жительница Бреста, обнаружившая своего супруга мертвым в квартире. Женщина рассказала, что ее 46-летний муж накануне вечером за один раз выпил бутылку виски емкостью 700 миллилитров и пошел спать.
Судмедэксперт установил, что брестчанин умер от острого отравления этиловым спиртом. Экспертиза показала 5,4 промилле в крови погибшего.
— Тяжелое отравление алкоголем, при котором может наступить смерть составляет от трех до пяти промилле, смертельное — свыше пяти промилле, — напомнили в ГКСЭ.
Кроме того, житель Мозыря пойдет под суд за то, что ограбил умершего друга.
Еще житель Новогрудка принес в милицию старинный револьвер пригодный для стрельбы.