ТЦ горит в Витебске, идет эвакуация посетителей

В пресс-службе МЧС уточнили, что прибывшие подразделения обнаружили задымление на первом этаже торгового центра. Идет эвакуация посетителей. В настоящее время на месте происшествия работают более 12 единиц техники и 50 спасателей. Проводится разведка помещений ТЦ.