ТЦ горит в Витебске, идет эвакуация посетителей

Пожар произошел в торговом центре «Беларусь» в городе Витебске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.
«Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ “Беларусь” на улице Генерала Белобородова в Витебске», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе МЧС уточнили, что прибывшие подразделения обнаружили задымление на первом этаже торгового центра. Идет эвакуация посетителей. В настоящее время на месте происшествия работают более 12 единиц техники и 50 спасателей. Проводится разведка помещений ТЦ.
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