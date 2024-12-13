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ТЦ горит в Витебске, идет эвакуация посетителей

Пожарные выехали на возгорание в ТЦ «Беларусь» Витебска.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в торговом центре «Беларусь» в городе Витебске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

«Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ “Беларусь” на улице Генерала Белобородова в Витебске», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что прибывшие подразделения обнаружили задымление на первом этаже торгового центра. Идет эвакуация посетителей. В настоящее время на месте происшествия работают более 12 единиц техники и 50 спасателей. Проводится разведка помещений ТЦ.

Ранее мы сообщали, что в Слониме мужчина попал с ожогами в больницу после ремонта автомобиля.

А еще сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в яму в Воложинском районе.