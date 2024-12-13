Уфимские врачи спасли молодую женщину с дермоидом яичника и сохранили ей беременность

Как пояснил Мурад Авзалов, дермоид является доброкачественной опухолью, которая формируется из остатков зачатка эмбриональной ткани. Киста представляет из себя округлое новообразование с плотными стенками, внутри которой может быть жидкость, жиры, волосы, ногти, хрящи и даже зубы. Это связано с тем, что такие опухоли образовываются из клеток, которые могут превратиться в любой тип ткани.