Уфимские врачи спасли молодую женщину с дермоидом яичника и сохранили ей беременность

Уфимские врачи спасли будущую мать с опасным заболеванием. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал главный врач Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова Мурад Авзалов.
В учреждении по линии санитарной авиации из Туймазов поступила 20-летнняя беременная на сроке 23 недели с болями в животе, непрекращающейся рвотой и слабостью. Врачи перинатального центра выявили у нее объемное образование в брюшной полости диаметром 15−20 сантиметров. Специалисты решили удалить опухоль лапаротомическим путем, то есть с помощью разреза брюшной полости.
При вскрытии образование было сделано заключение о наличии дермоида яичника, это подтвердило и гистологическое исследование. В кисте были производные зародышевых тканей, жиры, волосы, хрящи и кости.
Послеоперационный период для молодой женщины прошел без осложнений. Ее в удовлетворительном состоянии выписали для амбулаторного наблюдения и пролонгирования беременности.
Как пояснил Мурад Авзалов, дермоид является доброкачественной опухолью, которая формируется из остатков зачатка эмбриональной ткани. Киста представляет из себя округлое новообразование с плотными стенками, внутри которой может быть жидкость, жиры, волосы, ногти, хрящи и даже зубы. Это связано с тем, что такие опухоли образовываются из клеток, которые могут превратиться в любой тип ткани.
Дермоидные кисты яичника могут вызвать различные осложнения:
— перекрут яичника — встречается в 10−15% случаев;
— разрыв кисты с риском развития перитонита (воспаления брюшины);
— инфекция, которая может развиться внутри кисты и потребует незамедлительного медицинского вмешательства;
— гормональные нарушения и пр.
— Чтобы минимизировать риск возникновения данного заболевания, важно регулярно проходить диспанзеризацию, вести здоровый образ жизни. Но в случае диагностирования кисты необходимо своевременно начать лечение. Это значительно поможет исключить негативное воздействие на здоровье и качество жизни, — заявил главврач РКБ им. Куватова.
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