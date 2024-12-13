Джанго исполнил песню «А река течет» в рамках трибьюта «Любэ»

«Там есть строки “сядем с отцом, сядем вдвоем на крылечке до утра”. К сожалению, со своим отцом я могу поговорить в своих снах или мечтах. Говорите со своими родными почаще. Это песня о душе, тут заложено отношение к нашим родным, к нашей родной земле. Это есть или у детей, или у тех, кто пожил и знает цену таким вещам», — отметил исполнитель.