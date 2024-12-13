Джанго исполнил песню «А река течет» в рамках трибьюта «Любэ»

«Мы эту песню спели вместе с Сережей Буруновым для фильма “Родные”. Как водится, сам фильм стал хитом тогда. И конечно же, песни из каких-то кинофильмов переживают их на много лет, а иногда и десятилетий. И в данном случае “А река течет” зажила своей жизнью, став безусловным хитом», — рассказал солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Он также выразил благодарность Джанго за участие в трибьюте и отметил, что ему интересно, как будут звучать песни «Любэ» в исполнении других артистов.
Джанго, в свою очередь, заявил, что в песне «А река течет» всё гармонично. Он рассказал, что эта композиция о душе, о чувствах к близким и родной земле.
«Там есть строки “сядем с отцом, сядем вдвоем на крылечке до утра”. К сожалению, со своим отцом я могу поговорить в своих снах или мечтах. Говорите со своими родными почаще. Это песня о душе, тут заложено отношение к нашим родным, к нашей родной земле. Это есть или у детей, или у тех, кто пожил и знает цену таким вещам», — отметил исполнитель.
О процессе создания песни рассказал поэт Михаил Андреев. Он уточнил, что сначала написал припев, а затем дополнил остальные слова. По словам Андреева, он предпочитает использовать в своих текстах зримо-конкретные и уменьшительные слова, которые придают им упругость и дерзость, наполняя теплотой.
«Эта песня как река: про наши гены, про деда в медалях, что потом передаются к сыну, внуку… Есть термин “передалось через гены” — вот об этом песня», — заключил поэт.
Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в альбом-трибьют «Любэ». 35. Всё опять начинается… «вошел хит группы “Там, за туманами”, который исполнила певица Елена Ваенга. Многие слушатели считают ее “военным” хитом, однако к “героико-патриотическому” жанру она относится только в определенной части. В остальном песня посвящена простым россиянам.
До этого, 29 ноября, стало известно, что первым синглом с альбома стала песня «Станция “Таганская” в исполнении рок-музыканта Гарика Сукачева. Музыкант поделился, что отлично помнит первые песни “Любэ” и знаком с Расторгуевым больше 40 лет.
Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.