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Главные новости недели с 9 по 13 декабря 2024 года

Итоги недели с 9 по 13 декабря 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 9 по 13 декабря 2024 года.

Песков рассказал о предоставлении убежища Асаду в России

Башар Асад
Источник: AP 2024

Дмитрий Песков сообщил, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье могло быть принято только Владимиром Путиным. Детали пресс-секретарь президента РФ не комментировал.

МО заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

Российские войска нанесли удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку Киева ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Все цели поражены, сообщили в Минобороны.

Журнал Time назвал Трампа человеком года

Журнал Time назвал Трампа человеком года
Источник: Time

Time назвал Дональда Трампа человеком года, отметив его влияние на политику и историю с 2015 года. После выборов 2024 года, считают в журнале, началась «эра Трампа», и он стал «сильнее, чем когда-либо».

Дума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского

Госдума приняла закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестирование станет обязательным и бесплатным, порядок его проведения определит Минпросвещения. Закон поддержали 409 депутатов, один проголосовал против.

Во Франции назначили нового премьер-министра

Франсуа Байру
Источник: AP 2024

Франсуа Байру, лидер партии Modem, назначен новым премьер-министром Франции, сообщил Елисейский дворец. Церемония передачи власти пройдет в Матиньонском дворце. «Непокорившаяся Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия новому правительству.