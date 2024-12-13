Главные новости недели с 9 по 13 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 9 по 13 декабря 2024 года.
Песков рассказал о предоставлении убежища Асаду в России
Дмитрий Песков сообщил, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье могло быть принято только Владимиром Путиным. Детали пресс-секретарь президента РФ не комментировал.
МО заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS
Российские войска нанесли удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку Киева ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Все цели поражены, сообщили в Минобороны.
Журнал Time назвал Трампа человеком года
Time назвал Дональда Трампа человеком года, отметив его влияние на политику и историю с 2015 года. После выборов 2024 года, считают в журнале, началась «эра Трампа», и он стал «сильнее, чем когда-либо».
Дума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского
Госдума приняла закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестирование станет обязательным и бесплатным, порядок его проведения определит Минпросвещения. Закон поддержали 409 депутатов, один проголосовал против.
Во Франции назначили нового премьер-министра
Франсуа Байру, лидер партии Modem, назначен новым премьер-министром Франции, сообщил Елисейский дворец. Церемония передачи власти пройдет в Матиньонском дворце. «Непокорившаяся Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия новому правительству.