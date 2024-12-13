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«Эвакуировали 215 человек». Сотрудники МЧС спасали через окна людей из горящего торгового центра «Беларусь» в Витебске

Спасатели эвакуировали через окна людей из горящего ТЦ «Беларусь» в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске во время пожара в торговом центре «Беларусь» сотрудники МЧС спасли 10 человек, эвакуировали еще 215, рассказали в пресс-службе ведомства.

Возгорание в крупном витебском торговом центре произошло в пятницу, 13 декабря. Изначально в МЧС сообщили о пожаре в помещениях первого этажа торгового центра «Беларусь», который располагается на улице Генерала Белобородова в областном центре.

На место для ликвидации возгорания прибыли свыше 12 единиц техники, работали 50 спасателей.

Около 16.30 часов в пресс-службе МЧС сообщали, что из здания горящего торгового центра эвакуируют людей.

В 17.03 часов в МЧС сказали, что из горящего витебского торгового центра спасены 10 человек и еще 215 человек спасатели эвакуировали. На видео, опубликованном пресс-службой, показали, как спасатели МЧС эвакуировали людей из торгового центра также и через окна, используя выдвижную пожарную автолестницу.

Других подробностей о возгорании на момент написания статьи не сообщалось.

Также мы писали, что ТЦ горит в Витебске, идет эвакуация посетителей.

Тем временем в Бресте мужчина выпил бутылку виски за раз и умер.

Кроме того, житель Мозыря пойдет под суд за то, что ограбил умершего друга.