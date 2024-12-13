«Эвакуировали 215 человек». Сотрудники МЧС спасали через окна людей из горящего торгового центра «Беларусь» в Витебске

В 17.03 часов в МЧС сказали, что из горящего витебского торгового центра спасены 10 человек и еще 215 человек спасатели эвакуировали. На видео, опубликованном пресс-службой, показали, как спасатели МЧС эвакуировали людей из торгового центра также и через окна, используя выдвижную пожарную автолестницу.