«Эвакуировали 215 человек». Сотрудники МЧС спасали через окна людей из горящего торгового центра «Беларусь» в Витебске

В Витебске во время пожара в торговом центре «Беларусь» сотрудники МЧС спасли 10 человек, эвакуировали еще 215, рассказали в пресс-службе ведомства.
Возгорание в крупном витебском торговом центре произошло в пятницу, 13 декабря. Изначально в МЧС сообщили о пожаре в помещениях первого этажа торгового центра «Беларусь», который располагается на улице Генерала Белобородова в областном центре.
На место для ликвидации возгорания прибыли свыше 12 единиц техники, работали 50 спасателей.
Около 16.30 часов в пресс-службе МЧС сообщали, что из здания горящего торгового центра эвакуируют людей.
В 17.03 часов в МЧС сказали, что из горящего витебского торгового центра спасены 10 человек и еще 215 человек спасатели эвакуировали. На видео, опубликованном пресс-службой, показали, как спасатели МЧС эвакуировали людей из торгового центра также и через окна, используя выдвижную пожарную автолестницу.
Других подробностей о возгорании на момент написания статьи не сообщалось.
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