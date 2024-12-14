В Красноярском крае появился телеграм-бот о льготных лекарствах

Бот предоставляет следующие возможности: информация о программах льготного лекарственного обеспечения и категориях граждан, которые могут воспользоваться этими льготами; перечень льготных лекарственных препаратов и порядок их получения. Подробности о лекарственном обеспечении участников специальной военной операции и членов их семей.