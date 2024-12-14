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В Красноярском крае появился телеграм-бот о льготных лекарствах

Министерство здравоохранения края объявило о запуске чат-бота в Telegram для обращений по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

Источник: AP 2024

Министерство здравоохранения края объявило о запуске чат-бота в Telegram для обращений по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Этот чат-бот призван упростить процесс получения информации и помощи для граждан, имеющих право на льготы при приобретении лекарств.

Бот предоставляет следующие возможности: информация о программах льготного лекарственного обеспечения и категориях граждан, которые могут воспользоваться этими льготами; перечень льготных лекарственных препаратов и порядок их получения. Подробности о лекарственном обеспечении участников специальной военной операции и членов их семей.

В ближайшем будущем аналогичный чат-бот планируется запустить и в VK.

Создание этого чат-бота было инициировано после прямой линии с губернатором Михаилом Котюковым, во время которой жители края жаловались на трудности с приобретением рецептурных лекарств в аптеках.

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