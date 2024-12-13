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Мощная снежная буря накрыла север Ростовской области

Очевидцы показали в сети снежную непогоду на севере Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 декабря, в Ростовскую область пришла непогода, на города и поселки обрушились снегопады с метелью. В том числе, «мощная снежная буря», по словам очевидцев, накрыла север региона.

Судя по фото и видео, в отдельных территориях погода настолько ухудшилась, что на дорогах было по-настоящему опасно — из-за порывов ветра до 13 м/с и снежной пелены разглядеть проезжую часть и машины было не так легко.

Также очевидцы сфотографировали настоящие зимние сугробы и заснеженные ветви деревьев.

Сейчас каверзы зимней непогоды продолжают обсуждать в социальных сетях. К слову, жители Дона рассказали в комментариях, что зима пришла не только на север области, но и на юг. Например, в Ростове-на-Дону в течение дня несколько раз шел снег, также ситуацию осложняли порывы ветра.

Напомним, ранее синоптики предупредили о непогоде, которая продлится до 15 декабря.