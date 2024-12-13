Мощная снежная буря накрыла север Ростовской области

Сейчас каверзы зимней непогоды продолжают обсуждать в социальных сетях. К слову, жители Дона рассказали в комментариях, что зима пришла не только на север области, но и на юг. Например, в Ростове-на-Дону в течение дня несколько раз шел снег, также ситуацию осложняли порывы ветра.