22 февраля 2025 года: выходной или рабочий день в России

Дата 22 февраля 2025 года вызывает особый интерес, так как она предшествует Дню защитника Отечества и выпадает на субботу. Каким будет этот день — рабочим или выходным, какие изменения могут произойти в связи с переносом дат, что ждет сотрудников, у которых сменный график или шестидневка, — разбираем в материале.
Производственный календарь на 2025 год
Подробнее узнать о выходных и рабочих днях 2025 года поможет производственный календарь на 2025 год.
В первом квартале 2025 года (с января по март) будет 58 рабочих дней и 32 выходных. Причем праздничными считаются восемь из них — с первого по восьмое января включительно. Предпраздничным — всего один, 7 марта. Сотрудники будут трудиться на один час меньше положенного.
Во втором квартале (с апреля по июнь) рабочими будут 59 дней, выходными — 32. Среди последних праздничными стали 1 и 2, 8 и 9 мая, а также 12 и 13 июня. На предпраздничные дни выпали 30 апреля и 11 июня.
Третий квартал (с июля по сентябрь) станет самым насыщенным на рабочие дни в году, потому что государственных праздников, когда люди могут дополнительно отдохнуть, в этот период нет. Но так как летом работники чаще всего берут отпуска, ситуация выравнивается. Всего же рабочих дней будет 66, а выходных — 26.
В четвертом квартале (с октября по декабрь) рабочими стали 64 дня, а выходными — 28. Праздничными из них считаются 2, 3 и 4 ноября, а также 31 декабря. И всего один предпраздничный день с сокращенным графиком — 1 ноября.
Отметим, что всего в предстоящем году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Это 1972 часа рабочего времени при 40-часовой неделе.
22 февраля в 2025 году: выходной или рабочий день в России
Суббота 22 февраля в новом году будет календарным выходным днем для тех, кто работает по пятидневке.
В то же время отдых не коснется тех, кто трудится по сменному графику: им накануне праздника придется идти на работу. Сотрудники, у которых шесть рабочих дней в неделе, при согласовании с руководством смогут покинуть рабочее место на час раньше. При этом сотрудники компаний с непрерывным производством, вынужденные отработать смену 22-го числа, могут претендовать на компенсацию в виде оплаты по полуторному тарифу за последний час работы. Они также вправе выбрать вместо денежного поощрения часовой отдых в удобное время, но уже в другой день.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин в октябре этого года подписал постановление о переносе нескольких праздничных дней, выпавших на субботы и воскресенья. Цель — возместить гражданам их законные выходные. В итоге отдых с 4 января перенесли на пятницу, 2 мая, а выходной 5 января на среду, 31 декабря 2025 года.
Помимо этого нерабочие дни перенесли с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта — на 13 июня, а с 1 ноября — на 3 ноября.
Как отдыхаем на День защитника Отечества в 2025 году: официальное постановление правительства
23 февраля в 2025 году выпадает на и без того выходной день — воскресенье. В официальном документе от Правительства Российской Федерации, вышедшем 4 октября 2024 года, указано, что для рационального использования работниками нерабочих праздничных дней в 2025 году отдых с 23 февраля перенесли на 8 мая.
Получается, что в этом году россияне будут отдыхать в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. При этом 24 февраля станет обычным рабочим днем.
Другие праздничные и выходные дни в феврале 2025 года
Следующий год — не високосный, так что в феврале будет 28 календарных дней. Из них 20 дней будут рабочими, а 8 — выходными.
Официальных праздников, кроме Дня защитника Отечества, в РФ в этом месяце не отмечают. Но можно отметить другие важные даты:
2 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
8 февраля — День российской науки;
14 февраля — День святого Валентина;
с 24 февраля по 2 марта православные будут печь блины, прыгать через костры и отмечать масленицу.
Список источников
1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
2. Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Интернет-портал Правительства РФ. 2024.
3. Производственный календарь на 2025 год.
4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Статья 152. Оплата сверхурочной работы.
Автор: Валерия Ковешникова