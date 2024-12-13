22 февраля 2025 года: выходной или рабочий день в России

В то же время отдых не коснется тех, кто трудится по сменному графику: им накануне праздника придется идти на работу. Сотрудники, у которых шесть рабочих дней в неделе, при согласовании с руководством смогут покинуть рабочее место на час раньше. При этом сотрудники компаний с непрерывным производством, вынужденные отработать смену 22-го числа, могут претендовать на компенсацию в виде оплаты по полуторному тарифу за последний час работы. Они также вправе выбрать вместо денежного поощрения часовой отдых в удобное время, но уже в другой день.