В февральские праздничные даты из-за высокого спроса ежегодно повышаются цены на туристические путевки. Благодаря мини-каникулам некоторые граждане даже успевали ненадолго слетать за границу, дополнительно взяв несколько отгулов. Такая возможность, например, была в 2023 году, когда вся страна отдыхала четыре дня подряд. Но в 2025 году так сделать вряд ли получится: разбираемся в материале, каким будет следующее 24 февраля — выходным или рабочим днем в России.
Производственный календарь на 2025 год
В 2025 году россияне будут отдыхать 118 дней — это и выходные, и праздники. Работать предстоит 247 дней. Коротких или сокращенных дней всего четыре: 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. В эти рабочие будни получится уйти домой на час раньше.
Самыми ударными месяцами в 2025 году будут июль и октябрь: в них по 23 рабочих дня и 8 выходных. А самыми расслабленными — январь и май, где 14 и 13 нерабочих дней соответственно.
При этом 23 февраля в 2025 году выпадает на выходной — праздник День защитника Отечества приходится на воскресенье. Получается стройная картина: все будние дни в месяце обозначены рабочими. Аналогичная ситуация и в марте.
Зато в следующем году будет только одна шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября, где последний из этих дней — сокращенный. Напомним, что в 2024 году шестидневный режим встречался в календаре дважды.
24 февраля 2025 года: выходной или рабочий день в России
Согласно производственному календарю, 24 февраля 2025 года все же будет рабочим днем. При этом по Трудовому кодексу РФ при совпадении праздничного и выходного последний переносится на следующую дату. Но в то же время в статье 112 ТК РФ есть оговорка, что выходные и нерабочие праздничные дни можно переносить еще дальше, если это рационально оправданно. Важно, чтобы решение зафиксировал закон или нормативный акт федерального правительства.
В данном случае Правительство РФ отдельным постановлением решило перенести выходной день с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. Благодаря этому весной появилась трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 мая.
За счет переноса выходного с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая, а также празднования Дня Весны и Труда, Дня Победы и сопутствующих им нерабочих дат получились два каскада выходных: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
Вероятно, эти дни будут особенно востребованными у туристов в 2025 году. А еще длинные весенние выходные — возможность провести время с семьей, проведать родных и оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, а также провести генеральную уборку или субботник.
Как отдыхаем на День защитника Отечества в 2025 году: официальное постановление правительства
День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Суббота 22 февраля также будет выходным, поэтому отдыхать можно два дня. В саму дату 23 февраля во всех уголках России проводят торжественные церемонии, возлагают цветы у военных мемориалов, устраивают тематические встречи.
Провести день воинской славы России стоит скромно, с достоинством, ведь выйти на работу в 2025 году придется сразу в понедельник — 24 февраля. Все потому, что выходной с воскресного Дня защитника Отечества перенесли на 8 мая. Такое решение приняли в официальном постановлении правительства. Его в начале октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Этот шаг посчитали наиболее рациональным: выходной в понедельник изменил бы рабочий режим недели на пятидневный. Майские же выходные стали только длиннее.
Добавим, что День защитника Отечества стал нерабочим для всех всего лишь в 2002 году — по президентскому указу. Сам праздник появился в 1918 году, но регулярно отмечать его стали через четыре года — в годовщину создания Красной армии. Позже он получил название «День Советской армии и Военно-морского флота». Несмотря на торжественный статус, вплоть до XXI века 23 февраля считалось рабочим днем.
Ранее это был день военных профессионалов. В эту дату традиционно чествовали ветеранов армии и флота, действующих солдат и офицеров, а также ушедших в запас. Сейчас в этот праздник принято поздравлять не только реальных, но и потенциальных защитников Родины, а также всех мужчин в принципе.
Список источников
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Статья 112. Нерабочие праздничные дни.
3. Россияне получили новый выходной — День защитника Отечества. РИА «Новости». 2002.
4. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
Автор: Анфиса Ананасова