24 февраля 2025 года: выходной или рабочий день в России

Согласно производственному календарю, 24 февраля 2025 года все же будет рабочим днем. При этом по Трудовому кодексу РФ при совпадении праздничного и выходного последний переносится на следующую дату. Но в то же время в статье 112 ТК РФ есть оговорка, что выходные и нерабочие праздничные дни можно переносить еще дальше, если это рационально оправданно. Важно, чтобы решение зафиксировал закон или нормативный акт федерального правительства.