Более 200 проектов на основе искусственного интеллекта было реализовано регионами в 2024 году

В рамках пресс-конференции с журналистами южных регионов, которая состоялась в ноябре, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников рассказал, что в южных регионах уже реализуются и обсуждается возможность запуска десятков проектов с использованием ИИ. Для человека это возможность переложить на искусственный интеллект различные рутинные процессы и сконцентрироваться на выполнении важных задач. При этом эффективность процессов после внедрения технологий ИИ увеличивается в 5−7 раз.