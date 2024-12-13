Более 200 проектов на основе искусственного интеллекта было реализовано регионами в 2024 году

Искусственный интеллект в последнее время активно внедряется в госуслугах, медицине, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Так, уже 76 российских регионов начали применять AI-решения, и только в 2024 году появилось свыше 200 новых региональных проектов на основе искусственного интеллекта.
В рамках пресс-конференции с журналистами южных регионов, которая состоялась в ноябре, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников рассказал, что в южных регионах уже реализуются и обсуждается возможность запуска десятков проектов с использованием ИИ. Для человека это возможность переложить на искусственный интеллект различные рутинные процессы и сконцентрироваться на выполнении важных задач. При этом эффективность процессов после внедрения технологий ИИ увеличивается в 5−7 раз.
Отметим, что банк реализует множество масштабных проектов в этой сфере. Он является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект», активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.
В число перспективных макропроектов на Юге России и Северном Кавказе входит также «Школа 21». В феврале 2024 года в Магасе был открыт кампус школы, созданный с учетом региональной айдентики, что стало очередным этапом комплексной поддержки ИТ-отрасли.
— Искусственный интеллект расширяет возможности человека во всех сферах. Уже 85% регионов России внедрили наши AI-решения. Среди который компьютерное зрение в системах видеонаблюдения и строительстве умных городов, для обеспечения безопасности, поиска преступников и так далее, — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.