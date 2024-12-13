Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На въезде в Омск официально открыли движение

Губернатор Омской области открыл движение на отремонтированном участке Сыропятского тракта.

Источник: Пресс-служба правительства Омской области

На Сыропятском тракте под Омском официально открыли движение. Выезд из города (по улице 10 лет Октября) расширили до четырёх полос. Это самый загруженный въезд в Омск.

После реконструкции, которая велась два года на этом участке появились велосипедные дорожки, тротуары, остановки и освещение.

Дорогу открыл лично губернатор Омской области Виталий Хоценко. На открытии он пообещал далее привести в порядок дорогу из Омска до границы Новосибирской областью. В рамках второго этапа до 2026 года планируется модернизировать дорогу на выезде до путепровода на улице 10 лет Октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.