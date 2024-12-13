На въезде в Омск официально открыли движение

Дорогу открыл лично губернатор Омской области Виталий Хоценко. На открытии он пообещал далее привести в порядок дорогу из Омска до границы Новосибирской областью. В рамках второго этапа до 2026 года планируется модернизировать дорогу на выезде до путепровода на улице 10 лет Октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.