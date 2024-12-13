Казанцы возмущены реконструкцией Горьковского шоссе

Местные жители недоумевают, почему при ликвидации перехода не было предусмотрено альтернативы в виде подземного или надземного перехода. Они опасаются, что некоторые пешеходы начнут перебегать дорогу по старому маршруту, что может привести к трагическим последствиям. Горожане также отмечают, что демонтаж светофора вряд ли решит проблему пробок, так как заторы возникают в другом месте.