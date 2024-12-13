Казанцы возмущены реконструкцией Горьковского шоссе

Теперь, чтобы перейти дорогу, им приходится преодолевать почти 800 метров вместо привычных 150. На жалобы местных в телеграм-канале мэрии пока не последовало ответа.
Ранее пешеходный переход со светофором позволял жителям быстро добираться от остановки «Поперечно-Базарная» до противоположной стороны дороги. После завершения реконструкции Горьковского шоссе «зебра» исчезла, хотя этот участок дороги не является частью шоссе. Вместо удобного маршрута появилась ограда, а на месте бывшей тропинки теперь установлен забор.
Местные жители недоумевают, почему при ликвидации перехода не было предусмотрено альтернативы в виде подземного или надземного перехода. Они опасаются, что некоторые пешеходы начнут перебегать дорогу по старому маршруту, что может привести к трагическим последствиям. Горожане также отмечают, что демонтаж светофора вряд ли решит проблему пробок, так как заторы возникают в другом месте.
— Школа и остановка теперь на той стороне дороги, а дети как должны переходить? Надземный переход нужен, раз решили убрать светофор! — пишут возмущенные жители.
Напомним, 12 декабря состоялось открытие Горьковского шоссе после двух лет реконструкции. На трассе появилась первая в Татарстане трехуровневая развязка, а схемы движения на ряде участков были изменены. Однако исчезновение пешеходного перехода на Краснококшайской улице оставило у казанцев больше вопросов, чем ответов.
Напомним, на дорогах Казани из-за снегопада образовались огромные пробки.