Неизданные песни Майкла Джексона нашли на заброшенном складе в Калифорнии

На старом складе в долине Сан-Фернандо (Калифорния) бывший дорожный патрульный Грегг Масгроув обнаружил 12 неизданных записей Майкла Джексона. Певец работал над ними в период с 1989 по 1991 год до выхода альбома Dangerous (1991).
Склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену, сообщает The Hollywood Reporter. На одной из кассет слышен его разговор с Майклом. Также среди реликвий есть песня Don’t Believe It, по-видимому посвященная слухам о Джексоне в прессе, объяснение исполнителем смысла трека Seven Digits и сингл Truth on Youth. В последнем артист читает рэп. Вероятно, запись создавалась в дуэте с LL Cool J, который недавно рассказывал о неизданных композициях с поп-звездой.
Компания Estate of Michael Jackson отказалась покупать кассеты и не стала претендовать на право собственности. При этом наследники Майкла предупредили, что ни Масгроув, ни будущий обладатель треков не владеют авторскими правами. Сам Грегг собирается выставить находки на продажу в четырех крупных аукционных домах. Он считает, что выручка за материалы может составить семизначную сумму.
Ранее на аукцион были выставлены рисунки, предположительно принадлежащие кисти Джексона.