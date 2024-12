Неизданные песни Майкла Джексона нашли на заброшенном складе в Калифорнии

Склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену, сообщает The Hollywood Reporter. На одной из кассет слышен его разговор с Майклом. Также среди реликвий есть песня Don’t Believe It, по-видимому посвященная слухам о Джексоне в прессе, объяснение исполнителем смысла трека Seven Digits и сингл Truth on Youth. В последнем артист читает рэп. Вероятно, запись создавалась в дуэте с LL Cool J, который недавно рассказывал о неизданных композициях с поп-звездой.