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Новогодние ели поломал ветер в Ялте

Пострадали и обычные деревья на городских улицах.

Источник: Соцсети Я. Павленко

Две новогодние ели повредил сильный ветер в Ялте. У деревьев, установленных возле круглого и квадратного фонтанов, отломились верхушки, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы администрации города Янины Павленко.

Непогода принесла и другие разрушения.

«Аварийные бригады “ДЭУ” убрали три поваленных дерева на ЮБШ, а также на Ореховой и Сосновой. Четыре бригады “Ялтагорсвета” освобождают электропровода от сломанных ветвей, работы уже выполнены на Строителей и Ореховой. Поваленными деревьями также занимаются две бригады “Зеленстроя” — сейчас у предприятия в работе 10 объектов», — перечислила Янина Павленко.

Она добавила, что из-за похолодания и прогнозируемых ночью морозов закрывают городские бюветы.