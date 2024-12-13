Новогодние ели поломал ветер в Ялте

«Аварийные бригады “ДЭУ” убрали три поваленных дерева на ЮБШ, а также на Ореховой и Сосновой. Четыре бригады “Ялтагорсвета” освобождают электропровода от сломанных ветвей, работы уже выполнены на Строителей и Ореховой. Поваленными деревьями также занимаются две бригады “Зеленстроя” — сейчас у предприятия в работе 10 объектов», — перечислила Янина Павленко.